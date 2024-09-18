Щелковский биокомбинат расширяет производство вакцин для ветеринарного применения

Щелковский биокомбинат, один из ведущих российских производителей ветеринарных препаратов, планирует в ближайшие три года выпустить восемь новых вакцин для свиней и крупного рогатого скота (КРС). Об этом сообщил директор предприятия Олег Акилин на Международной научно-практической конференции «Биотехнологии в России — создавая здоровое будущее: наука и практика», посвященной 100-летию Щелковского биокомбината.

«За последние 10 лет мы зарегистрировали 11 новых вакцин, в том числе 5 из них — за последние 4 года. За последние 5 лет выпустили 9 новых диагностических препаратов. Щелковский биокомбинат имеет 17 действующих патентов на изобретения. В настоящее время на регистрации находится 1 вакцина для КРС, и еще 8 новых вакцин в разработке. Это вакцины против болезней свиней и КРС, а также диагностические наборы», — рассказал Олег Акилин, выступая на конференции.

Директор Щелковского биокомбината отметил, что в настоящее время продолжается работа по увеличению мощностей предприятия. «Мы видим, что тех мощностей, которые были сделаны несколько лет назад, уже недостаточно. Мы их увеличиваем. Идет модернизация мощностей для производства вакцин против болезней птиц. Для себя мы выбрали это направление в качестве стратегического. Предприятие в свое время было одним из лидеров по производству вакцин для птиц. Был период существенного спада, многое пришлось восстанавливать практически заново. Но сейчас мы имеем в линейке 5 вакцин против болезней птиц, и будем в дальнейшем расширять эту линейку», — отметил Олег Акилин.

pharmprom