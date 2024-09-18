Виктор Харитонин продал картонно-бумажный комбинат «Кама»

Как отмечают на сайте группы «Свеза», купленное предприятие будет использоваться для диверсификации продуктового портфеля компании. «В ближайшие месяцы «Свеза» и «Кама» будут активно работать над интеграцией процессов, сохраняя при этом высокий уровень обслуживания и приверженность к качеству выпускаемой продукции», – сообщают в «Свезе».

Комментарии участники сделки на момент публикации материала Vademecum не предоставили.

Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к покупке, уточняло, что сумма сделки составит около 47 млрд рублей. Харитонин же приобрел предприятие в феврале 2023 года за 36 млрд рублей, в эту цену вошла стоимость самих активов ООО «Кама» (15 млрд рублей) и долг компании перед банком «Открытие» (21 млрд рублей). Как объясняли тогда представители приобретенного предприятия, у «Фармстандарта» за счет включения в структуру холдинга производителя картона появится возможность управлять производством полного цикла и уйти от импорта упаковки.

ООО «Кама» создано в 2016 году. Весной 2021 года на заводе было запущено первое в России производство мелованного картона. Для реализации проекта около 20 млрд рублей было привлечено в виде кредита у банка «Открытие». В 2017 году на фоне санации банка кредитная линия была закрыта, а позднее активы «Камы» перешли «Открытию». В начале 2022 года компанию передали банку «Траст» за 13,6 млрд рублей, который стал искать покупателя предприятия на рынке.

«Коммерсантъ» пояснил, что «Кама» должна была перейти компании «Свеза» в середине июля 2024 года, однако переговоры затянулись, и предполагаемый срок закрытия сделки был перенесен на начало августа того же года. По данным источников издания, решение о продаже картонно-бумажного комбината Харитонин принял из-за непрофильного характера предприятия.

По данным СПАРК-Интерфакс, доходы ООО «Кама» в 2023 году составили 24,3 млрд рублей, данные о выручке и прибыли отсутствуют. Расходы юрлица оцениваются в 24,5 млрд рублей.

ООО «Свеза» зарегистрировано в 2015 году в Санкт-Петербурге. В 2023 году компания выручила 320 млн рублей, ее чистый убыток составил 3,6 млрд рублей. Мажоритарным владельцем компании выступает ООО «Фор инвест» (51%), совладельцем – Алексей Мордашев, которому принадлежит 49% ООО «Свеза» через юрлица ООО «Северблаго» и ООО «Севергрупп».