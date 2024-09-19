Арбитраж не стал штрафовать ПАО «Синтез» по иску Минпромторга

Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу в иске к ПАО «Синтез» о взыскании штрафа за невыполнение обязательства по достижению требуемых показателей выручки от реализации проекта по производству одноразовых медизделий и расходных материалов для них.

Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы иск к ПАО «Акционерное курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» о взыскании штрафа в 85,6 млн руб. Как следует из опубликованного решения, суд в требованиях отказал.

Согласно материалам дела, в 2016 году ПАО «Синтез» заключило договор с Минпромторгом о предоставлении субсидии на реализацию проекта «Модернизация и расширение высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий и расходных материалов для медицинских изделий». Согласно документу, общество должно было реализовать проект в соответствии с планом-графиком и показателями по выручке.

Минпромторг заявил, что в рамках второго и третьего этапов (2017 и 2018 год соответственно) организация не выполнила обязательства по достижению требуемых показателей выручки. Вместо требуемых 471,3 млн руб. в 2017 году было заработано 223,3 млн руб., а вместо 558,8 млн руб. в 2018 году — 255,8 млн руб. Основываясь на пункте договора о том, что недостижение показателей по выручке является основанием для уплаты штрафа, Минпромторг направил в «Синтез» претензию о взыскании 85,6 млн руб. Требование стало основанием для обращения в суд. Рассмотрев материалы дела, суд постановил, что срок исковой давности истек не позднее 4 апреля 2022 года, а исковое заявление было подано лишь 6 июня 2024 года, поэтому в иске полностью отказано. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия.

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