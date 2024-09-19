Аналитики фиксируют рост промоционной активности фармкомпаний

Аналитики фиксируют практически полное восстановление динамики промотируемых брендов на фармацевтическом рынке. Взрывной рост показала категория БАД.

Количество промотируемых брендов на фармацевтическом рынке растет. И на смену ушедшим брендам из-за санкций пришли новые, благодаря которым динамика остается положительной. Об этом заявили руководители «Фарм.Монитор-360» Ярослав Денисенко и Артем Барановский, выступая 18 сентября на конференции «Фармацевтический маркетинг — 2025».

«В целом ситуация стабильная. Можно сказать, все идет по плану. Компании продолжают активную промоцию, понимая, что без нее в высококонкурентной среде приходится сложно», — отметил Денисенко.

По мнению эксперта, в 2023—2024 годах происходит смещение интереса российских компаний в сторону рекламы по радио. «Многие ушли с ТВ-рекламы, но на радио скачок. Туда максимально заходят отечественные производители», — отметил он.

И тем не менее основным каналом продвижения остается самый дорогой — face2face. Несмотря на предположения, что после пандемии ковида смещение промоактивности пойдет в сторону диджитал, этот канал остается лидером среди врачей.

Среди каналов продвижения среди фармспециалистов также лидируют визиты медпредставителей, однако аналитики фиксируют рост доли удаленных визитов. Во II квартале 2024 года она достигла 23%.

Категория БАД демонстрирует взрывной рост в продажах и продвижении.

В сегменте БАД наблюдается стабильный рост удаленного продвижения, которое достигло 27% во втором квартале 2024 года. При этом доля face2face-взаимодействий остается на уровне около 41%. Остальное приходится на ТВ, радио, прессу и интернет.

Фото: maxxyustasru.123rf.com

Оксана Григорьева

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