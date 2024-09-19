АЛИУМ расширяет производство по выпуску гранулированных препаратов

Фармацевтический завод АЛИУМ, входящий в состав компании «Биннофарм Групп», готовится к реализации нового амбициозного проекта по расширению фармацевтического производства, что позволит значительно увеличить объемы выпуска гранулированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам Анатолия Ягленко, корпоративного директора по производственной деятельности «Биннофарм Групп»: «АЛИУМ – вторая крупнейшая производственная площадка «Биннофарм Групп», на развитие которой направлено пристальное внимание компании. Это зрелое, но в то же время очень современное и постоянно обновляемое производство, на котором работают высококлассные специалисты. В ближайшее время мы планируем реализовать на заводе проект по строительству нового участка грануляции с мощностью в 15-20 млн упаковок в год. Это позволит площадке выйти на новый уровень по выпуску гранулированных препаратов».

В сообщении пресс-службы отмечается, что АЛИУМ – современное активно развивающееся предприятие, общей площадью 25 тыс. кв. м, где трудятся более 650 человек. На АЛИУМЕ производят бестселлеры портфеля – бренды-миллиардники, а также широкий перечень востребованных препаратов. По данным «Биннофарм Групп», в первом полугодии 2024 года доля продуктов, производимых на заводе АЛИУМ составила 50% продаж компании в деньгах и 30% – в упаковках.

В 2023 году компания «Биннофарм Групп» увеличила производственные мощности по выпуску капсул на заводе АЛИУМ, установив дополнительные линии, что позволило нарастить выпуск капсульных продуктов на 54%, а в целом продукции на 32%. Кроме того, за прошлый год площадка провела трансфер 21 продукта.

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