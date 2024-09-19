Сенатор Сандерс: «Компании США готовы продавать аналоги Ozempic по низкой цене»

Сенатор США Берни Сандерс заявил, что получил подтверждение от крупных фармацевтических компаний, производящих дженерики, о том, что они готовы выпускать и продавать копии препарата Ozempic (семаглутид) от датской Novo Nordisk менее чем за $100 на месячный запас. Он не назвал компании, с которыми общался, пишет Reuters.

«Они изучили этот вопрос и сказали мне, что могут продавать американцам дженерик Ozempic, точно такой же препарат, который производит Novo Nordisk, менее чем за $100 в месяц», – сказал сенатор. Полная стоимость месячного запаса Ozempic от Novo в США составляет $935,77, а другого препарата на основе семаглутида от той же компании – Wegovy – $1350.

Патент на семаглутид действителен до 2032 года в Соединенных Штатах – только после этого возможен выход на рынок его аналогов. По подсчетам аналитиков, общий рынок препаратов для снижения веса к 2030 году достигнет $150 млрд. При этом Сандерс уже не раз заявлял, что будет продолжать борьбу с высокими ценами на такие лекарства, чтобы защитить интересы американских потребителей.

Ранее, например, он призвал к ответу компании Novo Nordisk, Eli Lilly и Sanofi по поводу высоких цен на инсулин. Под давлением все три компании снизили цены на свои препараты.

В июле 2024 года сенатор публично выразил уверенность в возможности давления на Novo Nordisk с целью снижения цен на семаглутид. В этом вопросе его поддерживает президент США Джо Байден. «Если цены на эти препараты существенно не снизятся, они могут привести к банкротству американской системы здравоохранения», – заявили Байден и Сандерс, обращаясь к фармацевтическим компаниям.

gxpnews