ЛП от Daiichi Sankyo и Merck достиг главной цели на поздней стадии исследования

Daiichi Sankyo и Merck заявили во вторник, что их препарат патритумаб дерукстекан достиг главной цели – продления времени жизни некоторых пациентов с формой рака легких без прогрессирования заболевания на поздней стадии исследования.

Исследование, в котором приняли участие 586 пациентов, изучало действие препарата на пациентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ), у которых была определенная генная мутация, приводящая к аномальному росту клеток.

Лечение является одним из трех конъюгатов антитело-лекарство (ADC), включенных в соглашение Merck о совместной разработке и коммерциализации на сумму до $22 млрд с Daiichi Sankyo, подписанное в прошлом году. ADC – это таргетные методы лечения рака, которые сочетают моноклональное антитело с токсином, убивающим клетки, и действуют точечно против опухолевых клеток, не затрагивая здоровые.

В текущем исследовании препарат испытывался на пациентах, ранее лечившихся классом препаратов, известных как ингибиторы тирозинкиназы (TKI), которые воздействуют на мутации в определенных белках в организме, что приводит к неконтролируемому росту клеток. После такого лечения у пациентов в конечном итоге могут развиться резистентность или невыносимые побочные эффекты, что потребует альтернативного лечения.

Компании заявили, что планируют представить данные исследования на предстоящей медицинской встрече и поделиться ими с мировыми регулирующими органами для обсуждения следующих шагов. По оценкам партнеров, немелкоклеточный рак легких составляет около 85% случаев рака легких во всем мире, при этом определенная мутация гена встречается в 14-38% этих опухолей.

gxpnews