«Роль цифровизации трудно переоценить»

Борис Зингерман, Генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний».

Здравствуйте, коллеги!

Рассматривая перспективы устойчивости и развития системы здравоохранения, трудно переоценить роль происходящих в ней процессов цифровизации.

Отдельные решения начали внедряться в отечественной медицине еще в первой половине 1990-х, в частности в работе Службы крови, в лабораториях и регистратурах медучреждений.

Десять лет назад появилась концепция единого федерального контура, который должен обеспечивать интеграцию и обмен медицинскими данными. Тогда же был выделен большой объем финансирования, позволивший провести масштабную базовую информатизацию (закупка компьютеров, создание сетей и программного обеспечения).

Сегодня можно выделить три уровня цифровизации в нашей сфере.

В фундаменте — диджитализация процессов в самих клиниках, которая в значительной степени реализована. При этом уровень цифровизации в различных медорганизациях заметно отличается.

Следующий уровень, который сформировался относительно недавно, — региональный. Ситуация от региона к региону тоже весьма неоднородна, но, например, московская Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) очевидно являет собой пример эффективной платформы.

Вершиной айсберга должна стать Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ). Значение третьего уровня цифровизации является ключевым с точки зрения информационного обмена между региональными системами, а также между федеральными медицинскими центрами и ведомственными системами (такими как ФМБА и РЖД). Это особенно важно при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, которую предоставляют именно федеральные центры . Межрегиональное взаимодействие еще не до конца налажено и пока представляет собой поток данных, поступающих в центр из регионов в одностороннем порядке, без обратной связи.

Многие аспекты, на мой взгляд, не проработаны даже на идеологическом уровне, например вопрос доступа к электронным медицинским картам. Во многом из-за имеющихся лакун в законодательстве медицинские организации пока не рискуют полностью перейти на электронный документооборот. При этом в ряде учреждений планируются пилотные проекты по полному отказу от бумажных медкарт — в случае их удачной реализации опыт может быть масштабирован на всю отрасль.

Немало вопросов связано с развитием телемедицинских консультаций, число которых кратно увеличилось в период пандемии COVID-19. В рамках первичной телеконсультации специалист не имеет права поставить диагноз и назначить пациенту лечение, а кроме того, нет полной ясности, кого при удаленном ведении пациента следует считать его лечащим врачом. Для решения подобных проблем разработаны экспериментальные правовые режимы, ни один из которых пока не дошел до законодательного утверждения.

Всем нам, занятым в сфере цифровизации здравоохранения, хотелось бы, чтобы внедрение новых технологий шло быстрее. Тем не менее нельзя не увидеть колоссальные успехи, которые достигнуты за последнее десятилетие. О том, что уже сделано и еще предстоит сделать, — в этом специальном выпуске «Новостей GxP».

Борис Зингерман,

Генеральный директор Ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний»

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