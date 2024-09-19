Центр подготовки космонавтов протестирует разработку MioBody самарских ученых

Центр НТИ Самарского государственного университета разработал «умную одежду» — оборудование, которое проводит мониторинг усталости и атрофии мышц во время тренировок, а также стимулирует мышцы для поддержания их тонуса. Разработка получила название MioBody и сейчас проходит процедуру апробации (проверка эффективности и утверждения).

Ожидается, что применение MioBody станет особенно актуальным для тренировки космонавтов перед отправкой на орбиту, поэтому разработку тестируют специалисты Центра подготовки космонавтов. На испытания потребуется не менее 12 месяцев. При разработке ученые большое внимание уделили миографии мышц (исследование биоэлектрической активности): как они должны работать, какие характеристики необходимы на Земле и как они отличаются от того, какие требования предъявляются в космосе.

«Медицинская наука развивает сотрудничество с многими сферами, в том числе и с космонавтикой. В условиях полетов поддержка здоровья и физической формы становится критически важной, и медицина может сыграть ключевую роль в этом процессе. <…> «Умная одежда» поможет вносить необходимые коррективы в тренировочный процесс космонавтов, спортсменов», — отметили в Минздраве РФ.

gxpnews