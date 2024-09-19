Organon купит разработчика средств для лечения кожи Dermavant за $1,2 млрд

Американская фармкомпания Organon заявила в среду, что намерена приобрести разработчика средств для лечения кожи Dermavant (подразделение Roivant, США) за $1,2 млрд. Organon выполнит авансовый платеж в размере $175 млн, а затем запланированы поэтапные платежи в размере от $75 млн и до $950 млн по достижении определенных коммерческих целей.

Компания рассчитывает закрыть сделку в четвертом квартале этого года. Одна из разработок Dermavant — крем от псориаза Vtama, который был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в мае 2022 года. Псориаз — распространенное хроническое воспалительное заболевание кожи.

Ранее в 2023 году Organon & Samsung Bioepis (США) заявили о выходе на рынок США биоаналога препарата от ревматоидного артрита Humira компании AbbVie. Месячный запас лекарства под названием Hadlima обойдется в $1038, что на 85% ниже месячной цены на оригинальную Humira в $6922. Hadlima одобрен FDA в 2019 году, но по условиям судебного урегулирования с AbbVie в то время компании не могли предлагать его в США.

gxpnews