Звезда фильма «Голубая лагуна» стала лицом рекламной кампании вакцины GSK

GSK запустила новую рекламную кампанию для продвижения вакцины Shingrix от опоясывающего лишая с участием актрисы Брук Шилдс, которая получила широкую известность благодаря главной роли в фильме «Голубая лагуна». Фармкомпания стимулирует продажи в США, объем которых упал на 36% во II квартале 2024 года.

GSK запустила новую рекламную кампанию с участием американской актрисы Брук Шилдс для продвижения вакцинации от опоясывающего лишая среди людей старше 50 лет. Об этом сообщил портал Fierce Pharma.

Шилдс взяла на себя роль режиссера трехминутного ролика. В нем отмечается контраст между положительными аспектами жизни женщин после 50 и их возрастающей уязвимостью к таким заболеваниям, как опоясывающий лишай. В рекламе также звучат комментарии различных знаменитостей о людях, перенесших опоясывающий лишай, и личный опыт пациентов.

Британский производитель лекарств инициировал рекламную кампанию для стимулирования спроса на вакцину Shingrix в США, который, по словам коммерческого директора GSK Люка Майлза, снизился из-за трудностей с привлечением отдельных групп потребителей на американском рынке. Во II квартале 2024 года глобальные продажи вакцины упали на 4%, в Соединенных Штатах – на 36%.

Брук Шилдс — известная американская актриса и модель. Ее путь в шоу-бизнесе начался с работы моделью в раннем возрасте и продолжился в кинематографе. Шилдс получила широкую известность благодаря главной роли в фильме «Голубая лагуна» 1980 года. В последние годы она активно занимается общественной деятельностью, уделяя особое внимание вопросам женского здоровья.

Опоясывающий лишай (или опоясывающий герпес) – заболевание, вызываемое вирусом ветряной оспы. После перенесенной ветрянки вирус способен оставаться неактивным в нервных клетках организма. После 50 лет иммунная система ослабевает, что может привести к пробуждению вируса и вызвать опоясывающий лишай.

Использование знаменитостей в рекламных кампаниях — распространенная практика среди фармацевтических компаний. Ранее AbbVie привлекла к участию в телерекламе препарата от мигрени Ubrelvy (ubrogepant) теннисистку Серену Уильямс. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) посчитало ролик вводящим в заблуждение, указав на создание в нем ложного впечатления относительно скорости действия лекарства.

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

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