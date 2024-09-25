Российские ученые разработали мРНК-вакцину против туберкулеза

Исследователи из Научно-технологического университета «Сириус» разработали и запатентовали новую мРНК-вакцину против туберкулеза. Эта вакцина, как ожидается, будет особенно полезна для ревакцинации взрослых, поскольку единственная существующая вакцина БЦЖ не обеспечивает полной защиты от туберкулеза легких у взрослых. Кроме того, разработка отечественных мРНК-вакцин является важной задачей для российского здравоохранения.

Туберкулез остается серьезной проблемой для глобального здравоохранения, ежегодно унося жизни около 1,5 миллиона человек. Существующие вакцины и методы лечения не смогли остановить распространение этого заболевания, поэтому разработка новых вакцин имеет первостепенное значение. Ученые возлагают большие надежды на мРНК-вакцины, которые доказали свою эффективность и безопасность во время пандемии COVID-19.

Вакцина, разработанная в «Сириусе», использует новый подход, основанный на включении отдельных эпитопов белка ESAT-6 бактерии Mycobacterium tuberculosis, а не всей его последовательности. Этот метод, основанный на иммунобиоинформатическом анализе, обеспечивает высокую иммуногенность и биобезопасность вакцины. Для доставки мРНК в клетки используются липидные наночастицы.

Испытания на лабораторных животных показали, что вакцина формирует устойчивый специфический Т-клеточный и гуморальный иммунный ответ против возбудителя туберкулеза. Ученые уже подали заявку на проведение клинических испытаний препарата. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки России в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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