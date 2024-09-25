В Белгороде ученые разрабатывают лекарство из молока кроликов

В Белгородском государственном университете (БелГУ) ведется разработка уникального лекарственного препарата на основе молока кроликов, модифицированного с помощью передовых генетических технологий. Ученые работают над созданием трансгенных животных, чье молоко будет использоваться в производстве лекарств.

Исследователи особое внимание уделяют аугментату, который содержится в молоке таких кроликов. Этот компонент востребован в хирургической стоматологии. Помимо этого, молоко станет источником факторов роста для косметологии, что поможет в создании новых омолаживающих процедур.

Еще одним ценным компонентом молока трансгенных кроликов является белок теплового шока человека. Ученые планируют использовать его для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Первые эксперименты, проведенные на мышах, показали обнадеживающие результаты. У животных с искусственно вызванным некрозом некоторых участков мозга активизировалась выработка белка теплового шока, что вселяет надежду на успешное применение этого метода в лечении людей.

Директор Центра генетических технологий БелГУ Алексей Дейкин подчеркнул: «Мы рассматриваем кроликов не как сельскохозяйственное сырье, а как биореакторы, способные производить необходимые вещества для медицины».

pharmprom