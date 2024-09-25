Строительство завода «Генериум-Некст» в московской ОЭЗ завершится к концу 2024 года

Новая площадка по производству лекарств фармкомпании «Генериум» на территории ОЭЗ «Технополис «Москва»» («Алабушево») — «Генериум-Некст» — будет достроена до конца 2024 года. Производственный комплекс рассчитан на выпуск препаратов для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, орфанных и генетических заболеваний, сообщается на сайте технополиса.

Мощность производства лекарств составит 150 тысяч единиц продукции в год. На данный момент готов фасад здания, завершены кладка стен, бетонирование полов, установка кровли и окон, закончена работа по наружным инженерным сетям, почти полностью построены «чистые помещения». Продолжаются пусконаладочные и строительно-монтажные работы, благоустройство территории и внутренняя отделка помещений.

Общий объем инвестиций в создание предприятия, как говорил ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, составляет почти 5 млрд рублей. Фармпредприятие площадью 29 000 кв. м должно быть достроено до конца 2024 года.

Всего в ОЭЗ «Технополис „Москва“», по словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, площадь производств превысила 300 000 кв. м, в том числе благодаря ранее начатым проектам медицинских и фармацевтических компаний. Сегодня таких объектов на территории технополиса насчитывается 40.

Из работающих предприятий медицинской отрасли ОЭЗ крупнейшими являются «Велфарм-М» (33 500 кв. м) и Biocad (43 000 кв. м). Эти компании-резиденты выпускают лекарственную продукцию, в том числе в рамках офсетных контрактов. По итогам II квартала 2024 года общий объем произведенной ими продукции превысил 1,7 млрд рублей.

«Ежегодно в Москве открывается 40-50 средних и крупных заводов, а также около 100 малых. Это стало возможным в том числе благодаря созданному в столице инвестиционному климату. Предприятия могут рассчитывать на меры поддержки от города и полное содействие в создании новых площадок», – подчеркнул Гарбузов.

gxpnews