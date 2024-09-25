В Краснодарском крае расширяется рынок лекарств и медизделий

Рынок лекарств и медицинских изделий Краснодарского края находится на пороге трансформации. По итогам 2023 года индекс промышленного производства такой продукции составил 127,1%, что на 25,2% больше, чем в среднем по России (101,9%). А за семь месяцев 2024 года – 105,9%. Объем отгрузки лексредств и применяемых в медицине изделий в крае превысил 5,8 млрд рублей – на треть больше, чем за 2022 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным регионального Министерства промышленной политики, объем отгрузки продукции собственного производства с начала года составил более 3,4 млрд рублей. Положительная динамика с ежегодным приростом отгрузки продукции и объема производства отмечается на протяжении последних трех лет. В общем объеме обрабатывающих производств доля предприятий по выпуску такой продукции в крае на данный момент – 1%.

Сегодня тут работают более 10 фармпроизводств и заводов по выпуску материалов, применяемых в медицинских целях, и последние годы запускаются и планируются новые профильные проекты, например, создается индустриальный парк «Воскресенский». Он будет многоотраслевым (мебельная, легкая промышленность, производство стройматериалов), но станет основной площадкой для развития фармпроизводств в Анапе и Крымском районе.

Кроме того, в 2023 году в Павловском районе ООО «СпецФармПроизводство» открыло центр по производству радиофармпрепаратов для ранней диагностики онкозаболеваний. В Краснодаре компания «Армалайн» нарастила производство шовного материала для хирургических операций и реализует проект по выпуску укрывных материалов для операционных.

Помимо прочего, в июне 2024 года в ходе Петербургского экономического форума было заключено соглашение о создании двух предприятий по выпуску медицинских изделий в Северском районе. Первый проект – создание производства одноразовых катетеров, калоприемников и мочеприемников мощностью более 50 млн изделий в год (инвестор – ООО «Апрель»), второй – создание завода по выпуску комплектующих для протезов нижних конечностей – коленных узлов с ежегодной мощностью порядка 10 тысяч изделий (инвестор – ООО «Орто-Маркет»).

Как ранее говорил губернатор региона Вениамин Кондратьев, 70% инвестиций в крае приходится на фармпром и химпром.

gxpnews