В России вновь предложили продавать лекарства в вендинговых аппаратах

Союз операторов торговых автоматов (СОТА) выступил с предложением возобновить работу над проектом о продаже ряда лекарств в автоматах самообслуживания (вендинг). «Аптечный вендинг» стал центральной темой обсуждения на заседании комитета, которое прошло 12 августа на площадке регионального отделения «Деловой России». А несколько дней назад актуализированная информация об этом появилась на сайте «Деловой России».

По мнению авторов проекта, реализация инициативы способна удовлетворить неотложную потребность населения в приобретении медикаментов в местах, где размещение аптеки, аптечного пункта или аптечного киоска экономически не целесообразно (например, транспортная инфраструктура, территории с низкой плотностью населения, туристические объекты). Тем не менее проект требует серьезной проработки с профессиональным сообществом, что может занять время, сообщила председатель комитета, директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«В Москве и других крупных регионах проблемы с доступностью лекарственной помощи нет, чего не скажешь о дальних и труднодоступных регионах. Кроме того, система электронных рецептов заработала лишь в части регионов, да и там, где она налажена, пациенты пользуются ею неактивно», – подчеркнула она.

По ее словам, проект получил одобрение в профильных министерствах и ведомствах законодательной и исполнительной власти. Однако присутствовавший на встрече президент Калининградской областной фармацевтической ассоциации Дмитрий Яговдик отнесся к нему критически: «Для хранения лекарств аптекам необходимо соблюдать огромное количество требований, в том числе по температурному режиму. Где гарантия, что эти условия будут соблюдены на всем протяжении нахождения упаковки в аппарате?»

Ранее, в 2023 году, московские предприниматели уже обращались в Минздрав РФ с просьбой разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. В ведомстве к нему отнеслись неоднозначно. Так, помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отмечал, что пока неясно, как будет реализовано оформление выбытия проданных лекарств в системе маркировки и идентификация покупателя. «Ну и отсутствие возможности получить консультацию фармацевтического работника, которая есть при личном обращении в аптеку», – говорил он в сентябре 2023 года.

gxpnews