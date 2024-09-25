FTC подала в суд на менеджеров по аптечным льготам из-за дороговизны инсулина

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала в суд на трех крупнейших в стране менеджеров по аптечным льготам (Pharmacy Benefit Manager – PBM), обвинив их в том, что они способствуют продажам более дорогого инсулина с целью получения миллионов долларов в виде скидок от фармацевтических компаний. PBM – это посредники между производителями лекарств, аптеками и страховыми компаниями, которые призваны упрощать выдачу пособий по рецептурным препаратам.

В иске речь идет о UnitedHealth Group Inc, CVS Health Corp и Cigna Corp – совместно они обслуживают 80% всех рецептов в США. Они по собственному усмотрению исключают более дешевый инсулин из списков лекарств, покрываемых страховщиками, считают в ведомстве. По словам заместителя директора Бюро по конкуренции FTC Рахула Рао, эти «контролеры лекарств» «выжимают миллионы долларов из пациентов, которым нужны жизненно важные лекарства».

«Миллионы американцев, больных диабетом, нуждаются в инсулине, чтобы выжить, однако для многих из этих уязвимых пациентов расходы на инсулиновые препараты резко возросли за последнее десятилетие, отчасти благодаря могущественным PBM и их жадности», – сказал он. По данным Verified Market Reports, общий рынок PBM оценивается в $540,5 млрд в 2023 году и, по прогнозам, достигнет $809,9 млрд к 2030 году.

Компании ответили на обвинение, заявив, что претензии необоснованны, – ранее они снизили цены на инсулин для предприятий, профсоюзов и пациентов. Представитель CVS Дэвид Уитрап также сообщил в заявлении для Reuters, что компания работает над тем, чтобы сделать инсулин более доступным для американцев, и назвал FTC «просто неправой», а ее жалобы в иске – предвзятыми.

Помимо менеджеров, в своем иске FTC осудила трех основных мировых производителей инсулина – Eli Lilly, Sanofi и Novo Nordisk, раскритиковав их влияние на рост цен на препараты для диабетиков. В ведомстве намекнули, что позже им также придется ответить в суде за свои действия. Напомним: снижение цен на лекарства является ключевой целью администрации президента США Джо Байдена, и вице-президент Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, также подчеркивала свою нацеленность на повышение доступности препаратов в ходе предвыборной кампании.

«Если цены на эти препараты существенно не снизятся, они могут привести к банкротству американской системы здравоохранения», – говорили ранее Байден и сенатор Берни Сандерс, обращаясь к фармацевтическим компаниям.

gxpnews