Рязанский завод препаратов крови «Октафарма-Фармимэкс» выйдет на проектную мощность в 2028 году

В Скопинском районе Рязанской области продолжается реализация крупнейшего инвестпроекта, находящегося на сопровождении региональной корпорации развития, – строительство завода «Октафарма-Фармимэкс» по переработке плазмы крови. Площадку посетил зампред правительства Рязанской области Артем Никитин, о чем сообщил в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что предприятие, площадь которого займет 32 000 кв. м, будет представлено производственными помещениями для обеспечения полного цикла изготовления препаратов из плазмы крови: от исходного материала (плазмы) до готового продукта, а также комплекс лабораторий контроля качества. Выход завода на проектную мощность запланирован на 2028 год, добавил Никитин. Как сообщалось ранее, мощность производства составит 600 тысяч литров в год.

Кроме того, неподалеку от объекта расположился коттеджный поселок для будущих сотрудников – он уже построен. К 2028 году здесь будет создано более 250 рабочих мест для высококвалифицированного персонала.

Инвестиционный контракт о создании в Рязанской области производства биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека был заключен в сентябре 2018 года между Минпромторгом РФ, правительством региона и ООО «Октафарма-Фармимэкс», а также АО «Фармацевтический импорт, экспорт» и ООО «Скопинский фармацевтический завод». Тогда планировалось, что уже в 2022 году производство будет запущено. Однако подготовительные работы перед началом строительства начались только в 2023 году.

В начале 2023 года, напомним, Правительство РФ утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови на период до 2030 года. В течение ближайших двух лет в России планируется в три раза увеличить объемы заготовки материала.

gxpnews