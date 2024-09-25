FDA одобрило вакцину от гриппа в виде спрея от AstraZeneca

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило вакцину от гриппа в виде назального спрея, которая предназначена для самостоятельного введения. FluMist от AstraZeneca – это первая вакцина для профилактики гриппа, для применения которой не нужно обращаться к врачу.

AstraZeneca планирует сделать вакцину доступной через стороннюю интернет-аптеку, пишет Reuters. Клиентам необходимо будет пройти скрининг и оценку соответствия требованиям при заказе FluMist. Как отмечают в FDA, лицам до 17 лет не следует самостоятельно вводить FluMist:для вакцинирования им необходимо обратиться к родителям или опекунам.

Впервые назальная противогриппозная вакцина была одобрена в США в 2003 году, но только для использования медицинскими работниками. Препарат содержит ослабленную форму штаммов живого вируса гриппа и распыляется в нос.

Напомним: в период массового распространения коронавирусной инфекции AstraZeneca совместно с исследователями Оксфордского университета предпринимала попытки по разработке назальной вакцины против COVID-19. Этот проект потерпел неудачу: испытания на людях не дали желаемой защиты от инфекции.

Реакция антител в слизистых оболочках дыхательных путей была замечена лишь у меньшинства участников исследования, которое проходило в первой из обычно трех фаз клинических испытаний. Кроме того, иммунный ответ, измеренный в крови, был слабее, чем при вакцинации путем инъекции.

gxpnews