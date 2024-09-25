«Велфарм» договорилась с индийской Swati Spentose о создании производства фармсубстанций

Компания «Велфарм» договорилась с индийской Swati Spentose о продвижении в республику своих фармсубстанций и создании совместного предприятия в России для их производства.

Российская компания «Велфарм» заключила соглашение с индийской «Свати Спентозе Пвт. Лтд» (Swati Spentose Pvt Ltd) о продвижении фармсубстанций гепарина натрия и эноксапарина натрия в Индии и создании совместного предприятия в России для производства фармсубстанций. Договор был подписан на четвертом Евразийском форуме, проходящем в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября, следует из программы мероприятия.

Договор подписали президент ГК «Велфарм-Групп» Людмила Щербакова и основатель и президент компании Swati Spentose Pvt Ltd Свати Джаджодия, сообщают «Ведомости».