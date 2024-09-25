Суд не нашел нарушений прав «Фарм-Синтеза» в деле о поставках леналидомида

Арбитражный суд Московского округа отменил решение Арбитражного суда Москвы от 29 марта и постановление арбитражного апелляционного суда от 26 июня по делу о поставке препарата леналидомид производства компании «Фарм-Синтез». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В июне 2022 года Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) и «Примафарм» заключили контракт по закупке для программы 14 ВЗН леналидомида (ТН «Миеланикс»), 671 тыс. упак. на 3,27 млрд руб. Аукцион был проведен по МНН, но торговое наименование «Миеланикс» производства АО «Фарм-Синтез» зафиксировано в контракте. Несколько дней спустя стороны подписали дополнительное соглашение, в котором изменили условия. К поставке предлагалось уже два торговых наименования: «Миеланикс» либо «Леналидомид» производства «Фармасинтеза».

Затем были заключены дополнительные соглашения, в которых распределялось количество упаковок от каждого производителя. «Фарм-Синтез» обратилась в Генпрокуратуру, которая спустила обращение в прокуратуру Москвы. Та выдала ФЦПиЛО предписание устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Тогда Центр лекобеспечения обжаловал предписание в арбитражном суде. Иск был удовлетворен 25 декабря 2023 года. Надзорный орган и «Фарм-Синтез» подали апелляционные жалобы.

Московская прокуратура подала иск к ФЦПиЛО и потребовала отменить спорные приложения к договору. В качестве обеспечения иска прокуроры ходатайствовали о приостановлении исполнения обязательств по договору. Суд удовлетворил ходатайство.

В марте 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Фарм-Синтеза» о понуждении к исполнению обязанности в натуре к ФЦПиЛО и «Примафарму».

Теперь Арбитражный суд Московского округа отменил это постановление. Суд счел, что у истца — АО «Фарм-Синтез» — не нарушены права и интересы, следовательно, нет права на иск к ФЦПиЛО и ООО «Примафарм».

«Вопреки выводам судов первой и апелляционной инстанций предметом госконтракта является исключительно лекарственное средство, соответствующее МНН, а не какой-либо препарат под конкретным торговым наименованием конкретного производителя. При заключении дополнительного соглашения изменений существенных условий контракта не произведено», — указано в постановлении суда.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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