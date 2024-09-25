Госдума отклонила законопроект о приостановке требования о наличии сертификата GMP для ввоза ветпрепаратов

Госдума отклонила законопроект №555529-8 «О приостановлении действия части 3 статьи 52-2 Федерального закона “Об обращении лекарственных средств”». Об этом сообщает Зооинформ. Документ с просьбой приостановить требование о наличии сертификата GMP для ввоза ветпрепаратов был представлен ещё 19 февраля 2024 года. Его целью было предотвращение возможных негативных последствий для продовольственной и биологической безопасности России, связанных с продолжающейся технологической зависимостью от производителей ветпрепаратов из недружественных стран.

Как указано в пояснительной записке, несмотря на переориентацию внешней торговли, доля импорта ветеринарных лекарств и вакцин из дружественных стран остаётся низкой — не более 14%.

Авторы инициативы предлагали временно, до 1 января 2026 года, приостановить требование о необходимости наличия заключения о соответствии производителя ветеринарных препаратов правилам надлежащей производственной практики (GMP) для ввоза таких лекарств в Россию.

Однако законопроект не нашёл поддержки у сенаторов: на заседании рабочей группы было отмечено, что принятие таких изменений может негативно сказаться на качестве и безопасности ветеринарных препаратов, а также создать угрозу для биологической безопасности страны.

11 сентября текущего года, выступая на заседании коллегии Минсельхоза в Москве, глава министерства Оксана Лут отметила, что самообеспеченность России ветпрепаратами сейчас составляет порядка 50%. Основной импорт приходится на компании из недружественных стран. К 2030 году министерство планирует достичь 70% самообеспеченности ветеринарными препаратами и 61% по вакцинам.

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