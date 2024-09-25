DSM Group озвучила расходы госбюджета на закупку иностранных и российских лекарств

В течение первых семи месяцев 2024 года расходы на закупку иностранных препаратов из 14 высокозатратных нозологий (ВЗН) выросли с 55 до 67% по сравнению с 2021 годом. При этом объем в упаковках остался прежним – 51%, а расходы на отечественные лекарства за тот же период времени упали с 43 до 30% в рублях. Такие данные для парламентских слушаний Комитета Госдумы по охране здоровья подготовила аналитическая компания DSM Group.

При этом наиболее критическая ситуация наблюдается в секторе онколекарств. Там доля в рублях на иностранные продукты осталась за 3,5 года прежней – 73%, но объем в упаковках упал в полтора раза, с 33 до 21%.

«То есть расходы госбюджета на иностранные лекарственные препараты растут. И мы должны понимать, что производители, как правило, находятся в юрисдикции недружественных государств. <…> А если допустить, что они прекратят поставки?» – прокомментировала эту информацию член комитета, депутат от КПРФ Ирина Филатова.

Она отметила, что в то время, как российские компании акцентируются на производстве биоаналогов, «мир не стоит на месте». «Сотни продуктов с прорывным механизмом действия регистрируются ежегодно, некоторые из них мы уже не можем воспроизвести. Это отставание будет увеличиваться, если оперативно не предпринимать меры», – добавила депутат.

По ее мнению, единственным способом обеспечить национальную лекарственную безопасность является переход к разработке и производству инновационных продуктов. При этом первый этап на этом пути – прогнозирование развития заболеваний и потребностей общества. «Это колоссальная работа, за которую системно должен отвечать определенный государственный орган или институт с надлежащим кадровым составом и достаточными ресурсами», – подчеркнула Филатова.

gxpnews