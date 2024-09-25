Загрязнение стеклом привело к отзыву партии ремдесивира от Gilead в США DSM Group озвучила расходы госбюджета на закупку иностранных и российских лекарств » В ФМБА назвали период выхода вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций ФМБА России проводит исследования разработанных ранее инновационных вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций. По словам заместителя руководителя агентства Ильи Борисевича, их внедрение планируется осуществить в 2026-2027 годах. Он озвучил особенности новых препаратов: 16-валентная пневмококковая вакцина: в отличие от существующей «Превенар 13», препарат включает три серотипа, актуальных для России. Выбор основан на эпидемиологическом анализе Института детских инфекций;

пятивалентная менингококковая вакцина: помимо четырех известных полисахаридов, содержит рекомбинантный белок, что отличает ее от текущих российских аналогов. Как говорила ранее глава ФМБА Вероника Скворцова, исследуемая пневмококковая вакцина содержит штамм В, который отсутствует в международных препаратах. При этом штамм B присутствует почти в 20% случаев заболевания. Клинические исследования обеих вакцин начались в 2023 году. gxpnews