В ФМБА назвали период выхода вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций

ФМБА России проводит исследования разработанных ранее инновационных вакцин против пневмококковой и менингококковой инфекций. По словам заместителя руководителя агентства Ильи Борисевича, их внедрение планируется осуществить в 2026-2027 годах.
Он озвучил особенности новых препаратов:
- 16-валентная пневмококковая вакцина: в отличие от существующей «Превенар 13», препарат включает три серотипа, актуальных для России. Выбор основан на эпидемиологическом анализе Института детских инфекций;
- пятивалентная менингококковая вакцина: помимо четырех известных полисахаридов, содержит рекомбинантный белок, что отличает ее от текущих российских аналогов.
Как говорила ранее глава ФМБА Вероника Скворцова, исследуемая пневмококковая вакцина содержит штамм В, который отсутствует в международных препаратах. При этом штамм B присутствует почти в 20% случаев заболевания. Клинические исследования обеих вакцин начались в 2023 году.