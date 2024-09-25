Загрязнение стеклом привело к отзыву партии ремдесивира от Gilead в США

Американская Gilead предупредила об отзыве партии противокоронавирусного препарата Veklury (ремдесивир) после обнаружения частиц стекла во флаконах с лекарством. В заявлении компании отмечается, что введение препарата Veklury, содержащего частицы стекла, может привести к ряду осложнений: от местного раздражения до потенциально опасных для жизни ситуаций в случае, если контаминант попадет в кровь и «доберется» до жизненно важных органов.

Флаконы из загрязненной партии распространялись по всей территории Соединенных Штатов с 16 июля 2024 года, и медицинским учреждениям, располагающим запасами Veklury, настоятельно рекомендовано прекратить его использование. Как отмечается в американском журнале Newsweek, отзыв партии Veklury произошел на фоне обострения в США ситуации с распространением COVID-19. Кроме того, ситуацию осложняет появление в стране новых штаммов, в частности FLiRT.

Ранее, в августе 2024 года, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило и выдало разрешение на экстренное использование (EUA) для обновленных мРНК-вакцин от COVID-19 Comirnaty и Spikevax. Эти препараты были специально разработаны для борьбы с циркулирующим в настоящее время омикрон-штаммом (KP.2, относится к группе FLiRT).

gxpnews