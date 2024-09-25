«Нацимбио» выпустит 5000 упаковок первого российского иммуноглобулина высокой концентрации

Холдинг «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех») в текущем году выпустит в гражданский оборот не менее 5000 упаковок первого российского внутривенного иммуноглобулина высокой концентрации – «БиоГам». Это единственный импортозамещающий иммуноглобулин человека в 10-процентной концентрации, сообщили в «Ростехе».

В последующие годы, отмечается в сообщении, планируется значительно нарастить производство препарата. Технологические особенности изготовления этого продукта позволяют выпускать его в гражданский оборот в короткие сроки, добавили в ведомстве. «Для создания „БиоГама“ наш холдинг использовал собственную запатентованную технологию. Она подразумевает дополнительные способы очистки белка, инактивации и удаления вирусов», – уточнили в ГК.

Иммуноглобулин применяется для облегчения состояния лиц с нарушениями в работе иммунитета, в частности, помогает эффективнее противостоять вирусам, бактериям и токсинам. Введение препарата повышает уровень антител в крови и снижает риск заражения.

О выходе на рынок первого высококонцентрированного иммуноглобулина российского производства стало известно в августе 2024 года. Отмечалось, что препарат разработан с целью содействия импортозамещению иностранных аналогов. Производство по полному циклу организовано в филиале НПО «Микроген» в Перми с использованием российского сырья и компонентов.

gxpnews