В Москве хотят провести эксперимент по продаже лекарств через вендинг

Проблему доступности лекарств в малонаселенных пунктах и дефицит кадров в аптеках предлагают решить с помощью вендинга. Эксперимент решили провести в Москве. По замыслу авторов инициативы, его участниками станут аптечные организации, а список препаратов будет ограничен. Аптеки пока не видят экономического смысла в такой работе и указывают на возможные проблемы при запуске проекта.

Предложение разрешить лицензированным аптечным организациям реализацию лекарственных препаратов через торговые автоматы внес Союз операторов торговых автоматов (СОТА) в правительство Москвы. Как рассказал «ФВ» председатель правления союза Иван Попов, они готовы поставлять автоматы и заниматься их техническим обслуживанием.

«Осенью 2023 года на одном из заседаний рабочей группы по цифровизации Москвы поднялся вопрос о возможности продажи лекарственных препаратов через торговые автоматы. В общественное обсуждение был вовлечен и союз операторов. Мы увидели, что можем предложить свои технологии аптечному сегменту. Нам, в свою очередь, важна популяризация автоматизированных сервисов: чем больше отраслей охватит вендинг, тем активнее он будет развиваться», — рассказал Попов.

Аппараты по продаже лекарств могут устанавливать там, где открывать аптеку экономически нецелесообразно, говорят инициаторы. СОТА оценивает потенциал рынка аптечных торговых автоматов в 20 тыс. единиц, его годовая выручка может составить 30 млрд руб. (1,7% от объема аптечного рынка), а годовой объем продаж — 100 млн упак. лекарственных средств.

Вопрос об использовании автоматов по продаже товаров аптечного ассортимента неоднократно поднимался в течение последних десяти лет, напоминает директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Она направила отзыв о проекте президенту СОТА Леониду Нестеренко (есть в распоряжении «ФВ»). Ассоциация в целом поддерживает проект, но обращает внимание на ряд вопросов, которые должны быть предварительно решены.

«Необходимо уже на стадии экспериментального режима определить перечень товаров, которые могут предлагаться к продаже в автоматах, и четко определить субъекты (обязательное наличие фармацевтической лицензии, территориальное размещение, наличие субъекта в реестре малого и среднего бизнеса)», — сказано в документе.

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

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