Более 20 представителей фармотрасли попали в рейтинг российских менеджеров

В 25-й рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров и издания «Коммерсантъ» вошли более 20 руководителей от фармотрасли. Лидирующие позиции в рейтингах в отрасли «Торговля» заняли сотрудники аптечных сетей «36,6» и «Ригла».
Ассоциация менеджеров и «Коммерсантъ» представили 25-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». В рейтинге новых имен в 2024 году по сравнению с 2023 годом в отрасли «Фармацевтика» общее количество новых имен среди высших руководителей составило 42,9%, что близко к среднему показателю по всем отраслям (42,6%).
Так, в TOP250 высших руководителей вошли семь человек из отрасли «Фармацевтика».
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Рустем Муратов
|Генеральный директор
|«Биннофарм Групп»
|2
|Екатерина Погодина
|Управляющий директор
|«Джонсон & Джонсон»
|3
|Ирина Панарина
|Генеральный директор в России и Евразии
|«АстраЗенека Фармасьютикалз»
|4
|Вадим Музяев
|Президент
|«Протек»
|5
|Владислав Бессарабов
|Глава Евразийского подразделения
|«Босналек»
|6
|Ирина Никулина
|Генеральный директор
|«Буарон»
|7
|Петр Родионов
|Генеральный директор
|«Герофарм»
В топ руководителей отрасли «Торговля» также вошли гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин (пятое место), гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов (девятое место, на момент публикации не является гендиректором) и гендиректор компании «Эркафарм» Анастасия Карпова (десятое место).
В TOP100 коммерческих директоров в отрасли «Фармацевтика» вошли шесть человек.
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Екатерина Славгородская
|Директор по продажам и продвижению
|«Биннофарм Групп»
|2
|Лариса Ткаченко
|Коммерческий директор
|«Медскан»
|3
|Елена Королева
|Коммерческий директор
|Фармфирма «Сотекс»
|4
|Александр Соколов
|Коммерческий директор
|«Акрихин»
|5
|Екатерина Гренц
|Коммерческий директор
|«ПроАптека»
|6
|Оксана Красных
|Глава бизнес-подразделения коммерческого департамента
|«НоваМедика»
В отрасли «Торговля» первое место заняла коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Наталья Бурдина (на момент публикации покинула компанию), а на пятое место вышел коммерческий директор аптечной сети «36,6» Сергей Дёмин.
В TOP100 финансовых директоров вошли в отрасли «Торговля» финансовый директор аптечной сети «36,6» Александр Курилов и финансовый директор сети «Ригла» Сергей Ступак.
В TOP80 директоров по персоналу в отрасли «Торговля» четвертое место заняла директор по персоналу аптечной сети «36,6» Полина Бетина, в рейтинг также вошла заместитель гендиректора по управлению персоналом аптечной сети «Ригла» Надежда Камышникова (на момент публикации покинула компанию). В отрасли «Фармацевтика» в рейтинг попали три работника.
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Татьяна Федченко
|Директор по персоналу и организационному развитию
|«Биннофарм Групп»
|2
|Алина Манцева
|Директор по персоналу и внутренним коммуникациям, Россия и Евразия
|«АстраЗенека Фармасьютикалз»
|3
|Екатерина Успенская
|Заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам
|«Нанолек»
В TOP100 директоров по маркетингу в отрасли «Торговля» пятое место заняла Мария Бренес Кесада, занимающая эту должность в аптечной сети «36,6». В отрасли «Фармацевтика» в рейтинг попали три сотрудника.
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Снежана Черногорцева (на момент публикации покинула компанию)
|Директор по маркетингу и продажам
|«Валента Фарм»
|2
|Илья Николаев
|Директор развития онлайн-продаж
|«Здравсити»
|3
|Марина Рыкова
|Директор по стратегическому маркетингу
|«Герофарм»
В TOP80 директоров по общественным и корпоративным связям в отрасли «Торговля» вошла директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами аптечной сети «36,6» Лидия Малкова. В отрасли «Фармацевтика» первое место заняла руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Евгения Доморощенкова. На втором месте оказалась директор по внешним связям «Янссен» в России и СНГ «Джонсон & Джонсон» Юлия Весенёва.
В TOP50 директоров по отношениям с органами власти в отрасли «Фармацевтика» вошли три человека.
|Место
|Имя
|Должность
|Компания
|1
|Вилена Галкина
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|«Герофарм»
|2
|Татьяна Смирнова
|Директор по корпоративным отношениям и взаимодействию с органами государственной власти
|«Мерк»
|3
|Яна Котухова
|Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям
|«Сервье»
В TOP50 директоров по информационным технологиям в отрасли «Торговля» третье место занял директор по информационным технологиям аптечной сети «36,6» Алексей Ефёров. В отрасли «Фармацевтика» в рейтинг вошел директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов «Биннофарм Групп» Евгений Зайцев.
В TOP40 директоров по корпоративному управлению в отрасли «Фармацевтика» вошел директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса «Биннофарм Групп» Игорь Петров.
В TOP20 директоров по закупкам в отрасли «Фармацевтика» вошел директор по обеспечению тендерной и закупочной деятельности «Биннофарм Групп» Валерий Оратовский.
В TOP25 директоров по кибербезопасности в отрасли «Торговля» вошел заместитель генерального директора по безопасности —руководитель дирекции по безопасности аптечной сети «36,6» Алексей Сигов.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik