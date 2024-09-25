Более 70% пациентов с ССЗ вынуждены были покупать положенные им бесплатно лекарства

Только каждый третий пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющий право на льготное лекарственное обеспечение, получал необходимые препараты в полном объеме в 2024 году. Как показал опрос Всероссийского союза пациентов, 70,4% респондентов покупали положенные им бесплатно лекарства.

В 2024 году после выписки из стационара не смогли продолжить прием препаратов из-за их недоступности 32% пациентов-льготников с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), 25,9% указали, что им отказал врач в выписке необходимого лекарства, следует из данных социологического исследования. На эти данные сослался сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулёв в ходе «круглого стола» на тему «Оценка доступности и основных проблем терапии сердечно-сосудистых заболеваний», передает «Медицинский вестник».

В 2023 году о недоступности препаратов после выписки из стационара и неназначении их врачом сообщали 20,5 и 19,8% опрошенных соответственно. В опросе 2024 года 70,4% респондентов указали, что вынуждены были покупать положенные им бесплатно лекарства (в 2023 году так ответили 53,2%).