Центр лекобеспечения подал три иска к ФАС из-за отмены поставок «Трикафты»

Арбитражный суд Москвы принял к производству три иска Центра лекобеспечения к ФАС. Они касаются отмены закупок препарата «Трикафта». Третьими лицами по искам выступает в том числе АО «Санофи Россия» — поставщик препарата в Россию.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава России подал три иска в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС), на это обратил внимание «РБК». Как следует из картотеки арбитражных дел, все заявления приняты к производству. Речь идет о поставке препарата с МНН ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор. Причиной стало ожидаемое появление на рынке более дешевого аналога иностранного лекарства и то, что ФЦПиЛО, по мнению ФАС, завысила объемы закупаемого препарата.

Третьими лицами в каждом из дел выступают фонд «Круг добра», Минздрав, Генпрокуратура, Медицинская исследовательская компания (МИК) и российская структура французской фармкомпании Sanofi. В материалах дела указано, что ФЦПиЛО оспаривает решения ФАС об отказе в согласовании заключения госконтрактов. Заседания по делам назначены на 9 октября, 21 октября и 23 октября.