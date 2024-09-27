Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАД и пищевых добавок

Как подчеркнули в правительстве, механизм госконтроля с помощью индикаторов риска «зарекомендовал себя как один из эффективных инструментов борьбы с нелегальным оборотом, так как позволяет проводить внеплановые выездные проверки только в случае срабатывания таких индикаторов». В начале августа 2024 года Роспотребнадзор уже предлагал внести в собственный приказ, содержащий такие маркеры для разной продукции, индикаторы, которые затрагивали бы участников оборота БАД, однако корректировки приняты не были.

Регуляторы пока не уточнили, каким образом планируется проводить госрегистрацию пищевых добавок, однако во время заседания было подчеркнуто, что некоторым участникам оборота БАД удается избежать обязательных требований по маркировке, выдавая свою продукцию за пищевые добавки, спортивное питание, специи или чай. Добровольная маркировка БАД была введена в России в качестве эксперимента 1 мая 2021 года. Позднее, с 1 сентября 2023 года, сведения о БАД всех участников рынка обязали вносить в Государственную информационную систему мониторинга оборота товаров (ГИС МТ) «Честный знак».

На заседании 25 сентября 2024 года также были представлены промежуточные результаты распространения маркировки на БАД. Так, Денис Мантуров сообщил, что за время действия нового порядка число зарегистрированных импортеров такой продукции увеличилось с 200 до 1,5 тысячи. Процесс легализации, по данным первого зампреда правительства, прошли более 700 отечественных производителей.

Изучить возможность распространения маркировки на спортивное питание Минпромторг РФ должен совместно с заинтересованными федеральными органами и оператором «Честного знака» – Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ).