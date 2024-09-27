В РФ зарегистрирован первый биоаналог препарата от ревматоидного артрита «Актемра»

Минздрав РФ зарегистрировал первый российский биоаналог швейцарского препарата против ревматоидного артрита «Актемра» (тоцилизумаб, Roche) от компании «Генериум». Торговое название отечественного лекарства – «Компларейт», рассказали в пресс-службе «Генериума».

Препарат позволяет сдерживать системные воспалительные реакции и предназначен для лечения ревматоидного артрита, в том числе системного ювенильного идиопатического артрита, терапии тяжелых состояний при COVID-19 и жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов.

Распространенность ревматоидного артрита среди взрослого населения в разных географических зонах мира колеблется от 0,5 до 2%. В России в 2019 году было зарегистрировано более 320 тысяч таких пациентов. По данным Российского эпидемиологического исследования, их на самом деле больше: около 850 тысяч человек (0,6% от популяции).

В сообщении отмечается, что сопоставимость «Актемры» и «Компларейта» доказана в ходе доклинических и клинических исследований, проведенных на базе 38 центров в 14 российских городах.

В России препарат «Актемра» зарегистрирован в 2009 году, держателем регистрационного удостоверения является швейцарская компания «Ф. Хоффманн – Ля Рош Лтд». Как сообщалось ранее, компания «Генериум» подала в Минздрав заявку на регистрацию «Компларейта» еще в 2022 году. Тогда отмечалось, что для производства препарата подойдут площадки в Зеленограде и Владимирской области.