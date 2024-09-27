Novartis заключила сделку с ИИ-разработчиком препаратов на 1 млрд долларов

Американская биотехнологическая компания Generate:Biomedicines, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта (ИИ) в разработке лекарств нового поколения, заключила партнерское соглашение с Novartis. Потенциальная стоимость сделки может превысить 1 млрд долл., сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Generate:Biomedicines.

Как отмечается, швейцарский фармгигант выплатит Generate:Biomedicines 65 млн долл. авансом, из которых 15 млн долл. будут инвестированы в акции биотехнологической фирмы. Кроме того, Novartis предложила более 1 млрд долл. в виде поэтапных платежей, а также многоуровневые роялти в пределах от 10 до 20%.

В рамках сотрудничества компании сосредоточатся на создании различных белковых структур — от пептидов до антител, ферментов, клеточных и генных терапий — с использованием платформы генеративного ИИ, принадлежащей Generate:Biomedicines. Компании не уточнили, против каких конкретно заболеваний будут разрабатываться лекарственные средства.

Flagship Pioneering — компания венчурного капитала, которая основала Generate:Biomedicines в 2018 году. Она также является учредителем Moderna, ставшей известной благодаря разработке мРНК-вакцины от COVID-19.

Generate:Biomedicines не в первый раз сотрудничает с крупными фармацевтическими компаниями. В 2022 году стартап заключил соглашение с Amgen на 1,9 млрд долл. В настоящее время они ведут совместную работу по шести направлениям.

Биотехнологическая фирма получает крупное финансирование. В прошлом году Generate:Biomedicines привлекла инвестиции на общую сумму в 273 млн долл., в 2021 году — 370 млн долл. В ее портфеле есть два кандидатных моноклональных антитела от COVID-19 и тяжелой формы астмы, безопасность и эффективность которых оценивается в клинических испытаниях. В начале этого года стало известно о планах молодой компании начать исследования еще 4—5 препаратов в течение следующих двух лет, среди которых — биспецифическое антитело от немелкоклеточного рака легкого и CAR-T-терапия от солидных опухолей.

Фото: novartis.com

Владимир Заболотских

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