Roche сократит портфель разрабатываемых препаратов после провальных исследований

Roche ведет работу по сокращению портфеля кандидатных препаратов на 25%, решив сосредоточиться на 11 основных направлениях. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Основная цель швейцарской компании — разработка лучших в своем классе лекарств, которые фундаментально изменят подход к лечению того или иного заболевания, а не создание аналогов, пояснила глава фармацевтического подразделения Roche Тереза Грэм.

В частности, производитель стремится выйти на быстрорастущий рынок препаратов для снижения веса, ежегодный объем которого, по оценкам аналитиков, может вырасти до 100 млрд долл. В портфеле компании уже есть несколько разработок в этой области, в том числе CT-388, CT-996 и CT-868, полученные в результате приобретения Carmot Therapeutics за 3,1 млрд долл. CT-388 — инъекционный препарат, снизивший вес пациентов на 18,8% за 24 недели в Ib фазе клинических испытаний, результаты которой стали известны в мае этого года.

Помимо этого, Roche продолжает разработку лекарственных средств inavolisib и giredestrant от рака молочной железы, а также tiragolumab от гепатоцеллюлярной карциномы.

Фармгигант принял решение прекратить разработку четвертой части своих лекарств на фоне ряда провальных исследований, отмеченных в последние годы. В ноябре 2022 года препарат gantenerumab, созданный компанией для лечения ранней стадии болезни Альцгеймера, не смог замедлить снижение когнитивных функций участников в ходе III фазы клинических испытаний GRADUATE I и II. В июле 2024 года Roche прекратила исследование SKYSCRAPER-06, в котором оценивалась эффективность иммунотерапевтического препарата tiragolumab в комбинации с «Тецентриком» (атезолизумаб) и химиотерапией при немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) по сравнению с «Китрудой» (пембролизумаб).

Фото: roche.com

Владимир Заболотских

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