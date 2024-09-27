Скрытые риски: почему отсутствие входного контроля материалов картонной упаковки может стать проблемой

Фарма предъявляет к качеству картонной упаковки высокие требования. Чтобы изготовить отвечающую всем стандартам пачку для лекарственных препаратов, производители полиграфической продукции обязаны тщательно проверять материалы: бумагу, картон, печатные краски, спирт, клей и фольгу.

Какие риски для фармпроизводителя скрывает применение этих материалов, и как их свойства влияют на итоговый продукт, рассказала начальник отдела контроля качества АО «Промис» Галина Демина на вебинаре «Влияние характеристик картона на качество фармацевтической упаковки».

Картон

Входной контроль картона и бумаги заключается в проверке нескольких показателей: внешнего вида, толщины, массы материала площадью 1 м². Материалы оцениваются с точки зрения соответствия этих параметров спецификации производителя по утвержденным методикам. У металлизированного картона (сейчас используется редко) также проверяется качество ламинации, адгезия и поверхностное натяжение, для проверки используются согласованные с поставщиком методики.

Внешний вид картона зависит от качества мелованного и среднего слоев. Если в их составе попадаются нерастворимые полимерные примеси целлюлозы такие, как лигнин или посторонние загрязняющие вещества, они заметны визуально — это контрастные вкрапления и пятна, которые могут испортить внешний вид упаковки.

«Здесь возможен еще и скрытый брак: иногда из-за неоднородности мелованного слоя в нем могут попадаться вещества, которые не поддаются окрашиванию и лакированию. Эти примеси в составе мелованной пасты невозможно заметить на белом картоне, они обнаруживаются только в процессе печати», — отметила Галина Демина.

Более подробный разбор несоответствий и другую полезную информацию специалисты ОКК и технологи могут получить из курса «Контроль качества полиграфической продукции», разработанного экспертами «Промис». Материалы помогут вам понять, какие существуют стандарты, методы и инструменты, необходимые для обеспечения стабильного качества упаковки для фармацевтической продукции.

Как и внешний вид, печатные свойства картона зависят от характеристик мелованного и среднего слоев. За качество передачи цвета, впитываемость красок и лаков, скорость сушки и стойкость к истиранию отвечают такие показатели, как белизна, глянец, гладкость.

«Гладкость (противоположный ей параметр — шероховатость) — одно из важнейших печатных свойств. Чем выше гладкость, тем больше полнота контакта между поверхностью и печатной формой. Соответственно, нужно прикладывать меньшее давление при печатании и качество изображения будет выше», — рассказала эксперт.

У картона есть высечные свойства, которые в большей степени зависят от среднего слоя. Картоны из первичных волокон и с высокой пухлостью лучше показывают себя при высечке и биговании.

На свойства картона также влияет исходное сырье. В состав европейских материалов обычно входит комбинация хвойных и лиственных пород деревьев, которые приводят к хорошим показателям при обработке. Российские картоны изготавливают в основном из лиственных пород, для изготовления китайского картона применяется целлюлоза из эвкалипта, поэтому они отличаются от европейских материалов. Галина Демина отметила, что доступные сейчас картоны по своим свойствам заметно уступают европейским. Эксперт показала участникам вебинара таблицу с их сравнительными характеристиками, составленную специалистами «Промис». На данный момент стабильно показывает себя при обработке картон Кама Pharma, который российский производитель разработал специально под запрос отрасли.

«Перед переходом на новый картон, необходимо тестировать пачку, изготовленную из этого нового материала, на упаковочных линиях, — подчеркнула начальник ОКК компании “Промис”. — Этим правилом не стоит пренебрегать, так как фасовочное оборудование может накладывать свои ограничения на свойства картона, который на нем можно использовать».

Печатные краски

Печатные краски проходят операционный контроль при смешении, а также независимый выборочный контроль ОКК с помощью спектрофотометра. При операционном контроле в процессе печати с высокой вероятностью будет выявлено отклонение (если оно случится) и произведена своевременная корректировка смесевой краски или компенсация настройками печатного процесса.

Для инструментального контроля цвета необходим эталон, в качестве которого полиграфисты используют электронный файл в формате CxF.

«В файле содержится спектральная информация о цвете, а также значения L*a*b*-координат, где L — светлота, а — красно-зеленая ось, b — желто-синяя ось. Они, подобно географическим координатам — долготе, широте и высоте, помогают определять местонахождение цвета в цветовом теле», — рассказала Галина Демина.

Фольга и клей

Качество фольги с голографическим изображением и клей проверяются у каждой партии при всех поставках. Требования к этому материалу очень жесткие, а при их нарушении получить качественное тиснение на упаковке невозможно. Поэтому при выявлении несоответствий материал не допускается в работу. При проверке клея специалисты ориентируются на показатель условной вязкости, перед контролем и допуском в производство клей обязательно должен гомогенизироваться.

Изопропиловый спирт

Наименее очевидный материал, который подвергается входному контролю, — изопропиловый спирт. Но он занимает важное место в процессе создания упаковки, так как выступает компонентом увлажняющего раствора для печати.

«Проверяется внешний вид изопропилового спирта — оценивается цвет и прозрачность. Если он желтого цвета, грязный и мутный, это будет сказываться и на готовой продукции», — отметила эксперт на вебинаре.

От тщательности проверки материалов зависит качество готовой упаковочной продукции для лекарственных препаратов. Специалисты компании «Промис» контролируют все показатели, чтобы обеспечивать создание такой пачки, которая позволит производителю лекарств работать без внеплановых остановок и других проблем.

pharmprom