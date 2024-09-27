Илья Бардин-Денисов: «У нас большие планы по выводу на рынок новых препаратов»

В условиях постоянного роста и изменений на фармацевтическом рынке, особенно в России, компании сталкиваются со множеством вызовов: от разработки инновационных препаратов до укрепления своей позиции на международной арене. Как в этих условиях удается добиться высоких результатов, сохранить конкурентоспособность и привлечь инвесторов? Об этом в интервью GxP News рассказал Илья Бардин-Денисов, генеральный директор ГК «Промомед».

С начала года выручка компании выросла на 22% – это высокий показатель для любой фармацевтической компании. То, что провели IPO на Московской бирже, повлияло на эти цифры? Как принималось это достаточно смелое решение?

Да, согласен: решение смелое, но в то же время продуманное. Мы, как компания, последние несколько лет много вкладывали в разработку, в поиск новых молекул. И в определенный момент увидели, что у нас есть наработки, которые можно было бы выводить последовательно на протяжении десятилетия, но максимальный экономический эффект можно достичь, если вывести их сконцентрированно, в течение буквально двух-трех лет. В это же время зарубежная фарма законсервировала продвижение и рост в России, открыв для нас «окно возможностей» на ближайшие три-четыре года. При этом для завершения разработок и выхода с новым портфелем препаратов необходимы дополнительные длинные инвестиции. Собственно, это и стало основной целью выхода на IPO.

Стоимость акций компании выросла буквально в момент выхода на IPO. При этом аналитики, по крайней мере в телеграм-каналах, утверждали, что компания слишком высоко себя ценит и стоимость акции упадет.

Рост в первые дни выхода на IPO был достаточно существенным, и это притом что в тот самый момент происходило падение рынка.

Вы прогнозировали такой интерес?

Предполагали, что будет такой интерес. Во-первых, мы стали первой крупной производственной биофармацевтической компанией на Московской бирже, во-вторых, вышли на IPO с инновационными препаратами, предложили самые интересные направления развития, аналоги которых инвесторы могли найти только на зарубежных биржах. В этом и был ключ интереса, как мы убедились.

«Промомед» позиционирует себя как инновационная биотехнологическая компания. У вас есть R&D-центр в Саранске, сейчас объявлено, что будет открыт научно-исследовательский центр в технополисе. Чем обусловлено решение о необходимости двух R&D-центров?

У нас большие планы по выводу на рынок новых, инновационных, препаратов. У нас уже есть два R&D-центра: в Москве (вне технополиса) и Саранске. В дальнейшем часть технологий будет разрабатываться и дальше в связке Саранск ‒ Москва, часть технологий мы планируем создавать в технополисе: есть четкое «технологическое разделение труда» между этими центрами.

Если говорить о дженериках, какой процент от общих разработок они занимают?

Мы не разрабатываем дженерики, мы их дорабатываем, если видим, что можем улучшить технологию. На сегодняшний день половина нашего портфеля – дженерики (с доработкой существующих технологий), другая половина – абсолютно новые препараты.

Фармацевтические компании часто сотрудничают с крупными центрами, как государственными, так и частными. Есть ли у вас в планах совместные исследования?

Мы тесно сотрудничаем с научно-исследовательскими и клиническими центрами нашей страны, что позволяет компании активно внедрять современные методические подходы и инновационные технологии для разработки и производства современных лекарственных препаратов. Мы давно и продуктивно сотрудничаем с МГУ им. Н. П. Огарева, который имеет широкий спектр научно-исследовательских лабораторий, серьезную клиническую базу, команду специалистов высшей категории. Совместно с Сеченовским университетом мы разрабатываем биотехнологические инновации для различных терапевтических областей, включая эндокринологию, онкологию, аутоиммунные поражения, неврологию и др. В рамках разработки пептидных препаратов для лечения сахарного диабета и ожирения был проведен ряд уникальных доклинических исследований на базе факультета фундаментальной медицины и биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и Института медико-биологических проблем РАН. Сотрудничество с такими известными центрами, как Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, позволило провести ряд исследований для наших противовирусных препаратов, включая инновационные ЛС. Большой пул научных работ мы проводим на базе Тверского государственного университета. Тесное сотрудничество с НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича позволяет нам внедрять методы биоинформатики в фармацевтическую разработку оригинальных препаратов. Помимо государственных организаций, мы сотрудничаем и с частными центрами. Например, уникальные работы по моделированию сложнозаживаемых ран были проведены на базе ООО «НИИ Митоинженерии МГУ». Компания «Промомед» одна из первых использовала новый высокотехнологичный прибор, разработанный командой SCIENTIFIC COMPLIANCE, с помощью которого можно оценить поведение лекарственного препарата в условиях, близких к желудочно-кишечному тракту человека, что позволило вывести на рынок в оптимально сжатые сроки препарат для лечения рассеянного склероза.

Каким образом вы выбираете лекарство, нозологию или молекулу, которые хотите создать?

Есть приоритетные направления, которые нам интересны и которыми мы занимаемся уже длительное время: онкология, эндокринология, в частности диабет и ожирение. В целом фармацевтам хорошо известны точки приложения исследовательских сил. Основная задача – найти то, что будет работать более эффективно и безопасно, это вопрос работы с классом молекул.

Вы применяете в исследовательской работе искусственный интеллект?

Да, в первую очередь для анализа данных, во вторую ‒ для компьютерного моделирования: как молекула будет взаимодействовать с рецептором. ИИ рассчитывает вероятность и эффективность молекулы. Это ощутимо снижает риск ошибок, экономит время и деньги.

В США около 40% населения страны страдает от тех или иных видов эндокринологических заболеваний, и препараты от ожирения, диабета занимают большую часть рынка. В России на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Почему компанией все-таки выбрано эндокринологическое направление?

На самом деле Россия не сильно отличается от Европы и Америки с точки зрения распространенности заболеваний. Вопрос в том, как это транслируется и классифицируется. Зачастую сердечно-сосудистые заболевания являются следствием избыточного веса, то есть существует сложная последовательная цепочка развития заболевания, и как она фиксируется в статистике – это одно, а что является первопричиной – это порой другое. Мировая практика показывает, что рынок эндокринологии – один из самых быстро развивающихся, один из самых больших рынков в мире, при этом сильно недооцененный в России по своему воздействию на здоровье и благополучие общества. Собственно, это объясняет, почему нами выбрано направление эндокринологии. Наши недавние результаты еще раз это доказывают: та часть рынка, где мы работаем, выводим инновационные молекулы, выросла по сравнению с первым полугодием 2023 года на 50%, притом что рост всего фармацевтического рынка от полугодия к полугодию составляет около 14%.

Если говорить про стратегию «Промомеда» в отношении выпуска препаратов, которые находятся на данный момент под патентной защитой, каковы основные причины их выпуска?

Собственно, тут комментировать нечего. Мы замещаем препарат, который ушел, и даем гражданам нашей страны надежду, выводим продукт с более низкой ценой, что дает большую экономию при государственных закупках и более широкий доступ врачей и пациентов к современной терапии.

Отношение к российской фармпродукции нельзя назвать однозначным. Как вы убеждаете потребителей в безопасности и эффективности своей продукции?

Прежде всего высоким качеством своей продукции на протяжении более 10 лет.

Любое фармпроизводство каждые три года лицензируется Минпромторгом России. Это серьезный и жесткий аудит, который проходит в несколько этапов, включая аудит самого завода, каждого его цеха и участка. То есть государство проверяет и подтверждает, что производителю можно доверять. Мы прошли очередной такой аудит в начале 2024 года.

Получив лицензию, мы неустанно контролируем все этапы производства (на самом деле от закупки сырья и материалов до выхода продукции в рынок) и судьбу упаковки в рынке – в этом нам помогают система «Честный знак» и соглашения по качеству с дистрибьюторами нашей продукции.

Теперь вопрос: кто об этом знает? И тут мы переняли опыт международной Big Pharma по выстраиванию системы информирования врачей и сбора обратной связи, когда медики сообщают о всех нежелательных явлениях, которые происходят при приеме препарата. Создаются горячие линии, куда пациент может позвонить, задать вопрос, пожаловаться или, наоборот, поблагодарить. Эта система выстраивания контакта от производителя до конечного потребителя была показана иностранной фармой очень красочно. На мой взгляд, взяв самое лучшее, мы можем это совершенствовать и приумножать, для того чтобы лишний раз подтвердить качество продукта.

Да, у российских производителей есть высокотехнологичное производство, документы, подтверждающие высокий уровень качества, но потребитель на это не обращает внимание. Он свое мнение составит, только попробовав лекарственный препарат на себе и убедившись в его эффективности и безопасности. Так устроен мир. Быть в тесном контакте с каждым потребителем ‒ это и есть залог трансформации к лучшему по отношению к российским лекарствам.

Опытные врачи говорят, что не имеет значения, импортный препарат или отечественный, их волнует другой вопрос: есть ли постклинические исследования.

Это так называемая реальная практика, real-world data, когда собираются данные в рутинной практике от сотен, иногда тысяч специалистов. И вся мировая фармацевтическая отрасль еще до COVID-19 начала активно собирать такого рода показатели. Раньше сбор данных останавливался на третьей фазе клинических исследований: доказали эффективность и вывели на рынок. Однако в третьей фазе исследования участвует «рафинированный пациент». Если посмотреть протокол третьей или второй фазы, то мы увидим, что набирают пациентов от 20 лет до 45, без сопутствующих заболеваний, с определенным образом жизни, а также определенное распределение между мужчинами и женщинами. Но жизнь всегда вносит свое разнообразие, и когда препарат выходит на рынок, врач его назначает, и тут оказывается, что у пациента есть сопутствующие сердечно-сосудистые, эндокринные и другие заболевания, требующие приема препаратов, но все это не исследовалось в третьей фазе КИ. И что теперь делать? Проводить пострегистрационные исследования. Кстати, в свое время «Промомед» провел самое крупное такое исследование в эндокринологии. Пострегистрационные исследования являются ключом к реальной широкой практике. Данные этих исследований собираются и обсуждаются на больших международных конгрессах, и я считаю, это правильно. Так формируется дорога с двухсторонним движением к конечному потребителю.

Вы проводите соответствующие пострегистрационные исследования сейчас?

Да. Например, в начале этого года стартовали исследования применения в клинической практике ЛС «Квинсента». Уже получены первичные данные, и их результаты были продемонстрированы специалистам Департамента здравоохранения Москвы. Мы будем продолжать и наращивать эту практику по всем вновь выходящим продуктам, исходя из того, что мы считаем это обязательным.

Ваша компания ‒ один из лидеров российской фарминдустрии, какие зарубежные рынки вы рассматриваете с точки зрения экспорта продукции?

Наши экспортные продажи по итогам 2024 года будут занимать около 5% от общего оборота. Ожидания на перспективу двух-пяти лет ‒ выйти на уровень 10-15%. На данный момент продукты из нашего базового портфеля мы поставляем на рынок ЕАЭС, в страны СНГ и Ближнего Востока.

gxpnews