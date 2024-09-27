В январе – августе 2024 года объем выпуска ЛП достиг 530,7 млрд рублей в РФ

RNC Pharma представила данные об активности производства лекарств в России по итогам августа 2024 года. В общей сложности в этом месяце фармкомпании произвели 329 млн упаковок готовых лекарств. Натуральная динамика относительно августа 2023 года отрицательная (-6,1% в упаковках).

В январе – августе 2023 года общий объем производства готовых препаратов достиг 530,7 млрд рублей. Динамика в сравнении с аналогичным периодом 2023 года – 16,7%. Отмечается, что из 20 крупнейших производителей рецептурных препаратов по натуральному объему отгрузок 16 демонстрируют положительную динамику. Максимальное увеличение объема производства показал «Сотекс» (+83,8% в упаковках), а максимальное снижение наблюдается у «Гротекса» (-25,3%).

Лучшие показатели динамики продемонстрировал препарат «Кивекса» (абакавир + ламивудин) от индийской компании «Лок-Бета Фармасьютикалс» – за год его отгрузки увеличились в 119 раз (в упаковках). Производство препарата локализовано на мощностях «Фармконцепта» в поселке Редкино Тверской области. На втором месте – «Этравирин» от «ПСК Фарма» (рост в 103 раза). Отгрузки препарата стартовали в мае 2023 года.

gxpnews