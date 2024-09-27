FDA одобрило бимекизумаб против воспалительных заболеваний от UCB

Бельгийская UCB получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на препарат Bimzelx (бимекизумаб-бкзкс), предназначенный для лечения взрослых с различными воспалительными заболеваниями: активным псориатическим артритом, нерентгенографическим аксиальным спондилоартритом и анкилозирующим спондилитом.

Bimzelx действует, подавляя интерлейкин 17A (IL-17A) и интерлейкин 17F (IL-17F). FDA рекомендует для лечения дозу 160 мг бимекизумаба, которую необходимо вводить подкожно каждые четыре недели.

«Одобрение Bimzelx <…> подчеркивает клиническую пользу двойного ингибирования как IL-17A, так и IL-17F для пациентов и дает возможность большему количеству людей, живущих с хроническими воспалительными заболеваниями, достичь значимых результатов [лечения]», – заявил главный коммерческий директор компании Эммануэль Каймекс, подчеркнув, что результат лечения наступает быстро и держится достаточно долго.

Ранее UCB объявила о решении продать свой китайский неврологический и аллергологический бизнес сингапурской группе по управлению активами CBC за $680 млн. Сделка включает в себя неврологический портфель UCB: препараты «Кеппра» (леветирацетам), «Вимпат» (лакосамид) и «Ньюпро» (ротиготин), а также противоаллергические «Зиртек» (цетиризин) и «Ксизал» (левоцетиризин).

«В краткосрочной перспективе UCB изучает возможность запуска новых лекарств в области иммунологии, неврологии и редких заболеваний в Китае», – отмечали в компании в начале сентября.

gxpnews