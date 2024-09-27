Минпромторг: объем производства ЛП и медицинских материалов вырос на 19,2%

В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали о росте обрабатывающей промышленности в 2024 году. За период с января по август он составил 8,1% к аналогичному периоду 2023 года. При этом наиболее высокие темпы наблюдаются в высокотехнологичных сферах: производство транспортных средств и оборудования, где отмечен рост на 32,7%. Также растет производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+19,2%), рассказали в ведомстве.

При этом, отмечается в сообщении, несмотря на рост объемов производства в обрабатывающих секторах с начала года, в августе наблюдается «некоторая коррекция» темпов как по сравнению с прошлым годом (рост на 4,7% к августу 2023 года, при этом в июле 2024 года рост составлял 6,6% к июлю 2023-го), так и по отношению к предыдущему периоду (рост на 1,3% к июлю 2024 года, при этом в июле 2024-го рост составлял 2,2% к июню 2024-го).

«На формирование данного тренда существенное значение могли оказать в том числе текущие макроэкономические условия. Так, длительное сохранение высокой ключевой ставки может привести к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла, необходимого для расширения предложения, способного удовлетворить растущий спрос на промышленную продукцию», – пояснили в министерстве.

gxpnews