Центр «Вектор»: возможно появление более патогенных вариантов mpox

Вирус оспы обезьян (mpox), вероятно, продолжит мутировать в будущем, создавая потенциальную угрозу эпидемии из-за появления более опасных штаммов. Такое заявление сделал Сергей Щелкунов, ведущий специалист центра «Вектор», выступая на биотехнологическом симпозиуме в Новосибирске.

Даже при относительно ограниченном распространении вируса наблюдаются значительные изменения его генетического кода, подчеркнул эксперт. «Эволюция вируса идет. Возникновение более патогенных вариантов, более активно передающихся, возможно, поскольку мы про эволюцию думаем, но природа, конечно, куда изворотливее, чем нам представляется», – добавил он.

В настоящее время ученые отслеживают два основных штамма оспы обезьян: западноафриканский и центральноафриканский. Если первый постепенно сходит на нет, мигрировав из Северной Америки в Юго-Восточную Азию, то второй вызывает серьезные опасения из-за высокой летальности, достигающей 5%.

Щелкунов подчеркнул важность своевременных профилактических мер для предотвращения распространения опасных мутаций вируса. Он отметил, что в африканских странах планируется масштабная кампания по вакцинации населения, которая должна помочь удержать вирус в эндемичном состоянии.

В августе 2024 года директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разрабатываемая в центре вакцина от оспы обезьян будет защищать от всего спектра штаммов заболевания, а также от черной оспы. «Она должна обладать протективной защитой от черной оспы, потому что там родство на 97-98%», – говорил он.

gxpnews