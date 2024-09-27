КС РФ поручил запустить новый механизм лекобеспечения орфанных пациентов

Конституционный суд России (КС РФ) поддержал предложение членов Госсовета Республики Татарстан о необходимости пересмотра механизма обеспечения лекарствами взрослых людей с орфанными заболеваниями. Следует предусмотреть возможность резервного финансирования закупок и поставок для случаев, когда регионы не могут самостоятельно их оплатить.

«Федеральному законодателю надлежит, руководствуясь требованиями Конституции РФ и основанными на них правовыми позициями Конституционного суда РФ, выраженными в настоящем постановлении, в возможно более короткий срок внести в законодательное регулирование необходимые изменения», – говорится в тексте Постановления КС РФ.

При этом суд подтвердил законность положений ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» – именно вопрос их конституционности и стал причиной обращения к суду Госсовета Татарстана. Так, парламент республики поставил под вопрос целесообразность и законность практики, при которой финансирование лекобеспечения «орфанных» больных ложится на региональные бюджеты.

По мнению авторов обращения, региональный порядок финансирования ставит больных граждан в неравное и зависимое от субъекта РФ положение. Часто им приходится обращаться в суд, чтобы добиться выдачи лекарства, однако даже в этих случаях регионы не всегда могут незамедлительно исполнить судебное решение из-за нехватки средств на дорогостоящие препараты.

Неравенство также отмечается и в возрасте больных: дети до 19 лет включительно получают лекарства из федеральных средств за счет госфонда «Круг добра», а по достижении же гражданами совершеннолетия они переходят на региональное обеспечение.

Само по себе возложение этих обязанностей на регионы является законным и обоснованным, указал КС, однако требуется создание и внедрение нового механизма финансирования лекобеспечения взрослых «орфанных» пациентов. При этом отмечается, что до момента, когда такой механизм появится, с субъектов РФ не снимается обязанность по лекарственному обеспечению таких граждан.

gxpnews