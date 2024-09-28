НТФФ «Полисан» подала на регистрацию оригинальный препарат от ХОЗАНК

НТФФ «Полисан» подала на регистрацию новый оригинальный препарат с МНН аргинина натрия сукцинат. Пройдены все три фазы клинических исследований с включением международных клинических баз. В исследовании III фазы новый препарат продемонстрировал преимущество перед терапией сравнения в лечении пациентов с хроническими облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей (ХОЗАНК), сопровождающимся перемежающейся хромотой. Аргинина натрия сукцинат обеспечил увеличение безболевой и максимально проходимой пациентами дистанции.

Препарат может использоваться при состояниях, сопровождающихся нарушением периферического кровообращения. Основной терапевтический эффект аргинина натрия сукцината достигается благодаря воздействию на тонус периферических сосудов, препарат улучшает микроциркуляцию за счет активации продукции монооксида азота, стимулирует капиллярный кровоток, обладает кардиопротективным, противоишемическим, умеренным диуретическим и антиагрегантным действием.

Свойства препарата открывают возможности для усиления терапии кардиологических пациентов, в частности, при сердечной недостаточности и остром коронарном синдроме. Эффективность препарата будет изучаться в соответствующих клинических исследованиях.

«Разработка и выпуск нового оригинального препарата – это результат серьезных инвестиций и многолетнего, сложного пути, который команда „Полисана“ успешно прошла. <…> Мы понимаем, что сейчас появление на рынке эффективных оригинальных отечественных препаратов для лечения пациентов с социально значимыми заболеваниями критически важно. Поэтому продолжаем инвестировать в развитие науки, в отечественное производство АФС и внедрение лучших мировых практик», – заявил генеральный директор компании «Полисан» Дмитрий Борисов.

От ХОЗАНК страдает более 3% населения, заболевание имеет неуклонно прогрессирующее течение. Развитие критической ишемии (полная декомпенсация кровообращения) наблюдается с частотой 400-1000 на 1 млн населения, или у 15-20% больных ХОЗАНК, четверть этих пациентов умирает в течение года.

gxpnews