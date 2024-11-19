Началось первое клиническое исследование российского препарата для CAR‑T-терапии

В НМИЦ гематологии Минздрава России разработан CAR-T-клеточный препарат Утжефра. Инновационный препарат предназначен для лечения злокачественных заболеваний крови. Он будет применяться для лечения особо агрессивных форм В-клеточных злокачественных заболеваний крови. Это пациенты с рецидивами и устойчивыми к терапии формами.

«Клиническое исследование рассчитано на 60 пациентов, которые получат эту терапию в ближайший год. Исследование откроет новые возможности и даст шанс тысячам и тысячам больных», — сказала руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина.

После завершения клинических исследований и всех этапов регистрации препарат будут производить не только для пациентов НМИЦа, но и для других лечебных учреждений нашей страны.

Производство лекарственного препарата планируется на собственной лицензированной площадке центра, завершение строительства которой намечено на 2026 год.

remedium