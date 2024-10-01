Правительство увеличило стоимость патентных пошлин

Проект постановления представлен Минэкономразвития для общественного обсуждения 26 июня 2024 года. Тогда в Роспатенте сообщали, что в среднем размер пошлин увеличится на 10–15%. Так, суммарный объем платы за регистрацию изобретения и поддержание патента в силе за пять лет составит 24,7 тысячи рублей, что, по подсчетам регулятора, на 13% выше ранее действовавших размеров пошлин. Общая стоимость регистрации товарного знака подорожала на 4 тысячи рублей – с 31 тысячи до 35 тысяч рублей.

Стоимость пошлины за регистрацию заявки на выдачу патента на изобретение увеличилась на 700 рублей – с 3,3 тысячи до 4 тысяч рублей, пошлина за рассмотрение ходатайства о досрочной публикации сведений о заявке на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения возросла с 800 до 1 тысячи рублей. Стоимость пошлины за выдачу на бумажном носителе по ходатайству правообладателя патента на изобретение увеличилась с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Возросли и годовые пошлины за поддержание в силе патента на изобретение дольше пяти лет. Так, продление патента на шестой год обойдется патентодержателю в 3 тысячи рублей (ранее 2,5 тысячи рублей), на седьмой и восьмой – 4 тысячи рублей (ранее 3,3 тысячи рублей), на 15-й – 14 тысяч рублей (ранее 12,2 тысячи рублей), на 21-й – 27 тысяч рублей (ранее 24 тысячи рублей).

Льгота в 30% за электронную подачу заявки на регистрацию интеллектуальных прав и сделок с ними введена в 2017 году для побуждения использования электронной формы подачи документов. Сейчас, по данным Роспатента, таким методом взаимодействия с регулятором пользуются более 80% патентодержателей.

Накануне председатель Суда по интеллектуальным правам (СИП) Людмила Новоселова сообщила о ежегодном увеличении количества дел в сфере интеллектуальных прав на 20%. Число патентных споров, как подчеркнула Новоселова, также растет, но со значительно меньшей динамикой. По мнению председателя СИП, патентные споры позволяют расчищать рынок от «ненужных патентов». «Особенно это актуально, например, в случае с патентами на лекарственные средства, когда уже существующие, постоянно продлеваемые патенты мешают выходу на рынок дженериков препаратов, снабжению ими населения», – отметила Новоселова.