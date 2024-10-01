Ольга Глазкова вошла в Координационный совет РАФМ

Генеральный директор российского представительства итальянской фармацевтической компании Alfasigma (в России «Альфасигма Рус») Ольга Глазкова вошла в Координационный совет Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ).
РАФМ объединяет специалистов в области фармацевтического маркетинга для содействия защите их прав и законных интересов, координации их усилий, направленных на обобщение опыта и решение проблемных вопросов.
«Я вступила в РАФМ в 2002 году, будучи еще медицинским представителем, так как считаю членство в индустриальных сообществах одним из важнейших факторов развития профессионализма и экспертизы, – прокомментировала Ольга Глазкова. – Большинство сотрудников, работающих в фармацевтических компаниях, занимаются маркетингом, даже если в названии их должности нет слова «маркетинг». Я приложу все усилия, чтобы РАФМ продолжала активно развиваться и положительно влиять на профессионализм участников фармацевтического рынка».
В задачи Координационного совета входит содействие в обеспечении постоянного профессионального обмена информацией среди специалистов, необходимого для актуализации и повышения эффективности решаемых ими практических задач.
Помимо этого, предполагается содействие в совершенствовании профессионального уровня специалистов-маркетологов, а также контактных групп, с которыми они сталкиваются в практической деятельности.
Фото: «Альфасигма Рус»