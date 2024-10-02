Pfizer сокращает свою долю в компании Haleon с 22,6 до 15%

Pfizer сократила свою долю в британской компании – производителе зубной пасты Sensodyne – Haleon с 22,6 до 15%, продав акции на сумму около $3,26 млрд. В 2022 году американский фармпроизводитель заявлял, что планирует постепенно избавляться от акций. Тогда доля Pfizer составляла 32%.

Весной 2024 года была продана часть акций на сумму около $3,5 млрд. Параллельно от акций избавилась и GSK: компания полностью завершила отделение от Haleon, продав свою долю за $1,23 млрд.

Haleon была сформирована из объединения подразделений GSK и Pfizer Consumer Health. Компания производит широкий ассортимент продукции: помимо пасты Sensodyne, это обезболивающие средства и витамины.

gxpnews