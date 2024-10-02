Саудовская Jamjoom Pharma построит завод в Узбекистане

Фармацевтическая компания из Саудовской Аравии Jamjoom Pharma построит завод на территории Tashkent Pharma Park в Республике Узбекистан. Соглашение об инвестиционном проекте подписано во время визита правительственной делегации Узбекистана в Саудовскую Аравию, сообщает республиканский Минздрав.

Запуск производства ожидается уже в третьем квартале 2025 года. Проект будет реализован за счет прямых иностранных инвестиций, сумма не раскрывается. Также в ходе визита замминистра здравоохранения Узбекистана Фарходжон Ташпулатов обсудил с руководством саудовской фармкомпании вопрос регистрации 30 ее лекарств.

Помимо прочего, представители Минздрава Узбекистана договорились о восьмидневном визите саудовских врачей в страну. В процессе медики поделятся опытом с местными врачами, а также проведут более 100 операций на открытом сердце в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. академика В. Вахидова.

Jamjoom Pharma начала разрабатывать стратегию выхода на рынок Узбекистана еще в 2021 году. Тогда отмечалось, что производственные линии можно создать в свободных экономических зонах республики, а в перспективе открыть филиал академии Jamjoom Pharma для подготовки специалистов. В 2022 году появилась информация о намерении саудовской компании инвестировать в Узбекистан $52 млн для организации местного производства.

По словам вице-президента компании Махмуда Джамджума, цель создания производства в Узбекистане – выход на рынки Центрально-Азиатского региона через республику. «Мы уже присутствуем более чем в 30 странах. Теперь мы пытаемся сфокусироваться на этом регионе. Наша компания охватит Узбекистан, Афганистан и Туркменистан. Это будут ворота, чтобы охватить регион», – говорил Джамджум в 2022 году.

gxpnews