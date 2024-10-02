В Московской области на 40% выросло производство медоборудования

Московская область демонстрирует рост объема производства в ключевых областях здравоохранения в период за январь-август 2024 года. Речь в том числе о секторе медицинских инструментов и оборудования, где зафиксирован рост более чем на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Статистику предоставило министерство инвестиций, промышленности и науки региона.

Параллельно с этим, выросло производство лекарственных препаратов и медицинских материалов (+23%). Выпуск фармацевтических субстанций увеличился почти на 20%. В ведомстве подчеркнули, что проекты, реализуемые в Московской области в сфере фармацевтики и медицины, направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.

Ранее в подмосковном министерстве инвестиций, промышленности и науки заявили о нескольких проектах, реализуемых и запланированных в регионе, на общую сумму 5,2 млрд рублей. В городских округах Черноголовка, Дубна, Королев и Долгопрудный построят два завода и еще два модернизируют. На предприятиях будет налажен выпуск импортозамещающей продукции в области медицины и фармацевтики.

gxpnews