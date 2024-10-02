В федеральный бюджет на лекобеспечение на 2025 год заложили более 500 млрд рублей

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год. Общая сумма расходов на лекарства по различным программам составит 571,2 млрд руб. По сравнению с 2024 годом это больше на 9%.

На здравоохранение в 2025 году в федеральном бюджете будет предусмотрено 1,86 трлн руб. Со следующего года стартует новый национальный проект по здравоохранению — «Продолжительная и активная жизнь», на него будет потрачено 369,8 млрд руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который правительство внесло в Госдуму.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» состоит из федеральных проектов, часть которых ранее уже существовала. В частности, проект по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Есть и новые, например, федеральный проект по гепатиту С.

Если в прежние годы проекты по онкологии и ССЗ также включали модернизацию медорганизаций, закупку оборудования, то теперь в них предусмотрены только закупки лекарств. Суммы по этим проектам не меняются. На противоопухолевые лекарства будет потрачено 140 млрд руб., на проект по ССЗ (обеспечение препаратами не льготных категорий граждан) — 11,5 млрд руб.

В числе новых федеральных проектов — проект по гепатиту С. Регионам из федерального бюджета будет выделено 4,5 млрд руб. на закупку противовирусных препаратов прямого действия.

Больше всего предусмотрено денег на закупку лекарства в комплексе процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» — 212 млрд руб. Сюда входят федеральные программы, а также льготное лекарственное обеспечение.

В следующем году на программу высокозатратных нозологий (ВЗН), лекобеспечение людей с ВИЧ, закупки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) планируется потратить 136,7 млрд руб. По сравнению с 2024 годом это больше на 10%. Детализации по программам в проекте бюджета нет.

Еще одна крупная статья расходов — обеспечение терапией больных детей за счет средств фонда «Круг добра». В 2025 году общее финансирование закупок лекарств и медизделий составит 202,7 млрд руб., по сравнению с 2024 годом это больше на 15%.

Часть этих средств расходуется на закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России. По этой статье запланировано 90,6 млрд руб., что на 64% больше по сравнению с текущим годом.

Другая часть средств пойдет на закупку зарегистрированных лекарств — всего 112,1 млрд руб. По сравнению с 2024 годом сумма уменьшилась на 7%.