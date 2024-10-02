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В федеральный бюджет на лекобеспечение на 2025 год заложили более 500 млрд рублей

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год. Общая сумма расходов на лекарства по различным программам составит 571,2 млрд руб. По сравнению с 2024 годом это больше на 9%.

На здравоохранение в 2025 году в федеральном бюджете будет предусмотрено 1,86 трлн руб. Со следующего года стартует новый национальный проект по здравоохранению — «Продолжительная и активная жизнь», на него будет потрачено 369,8 млрд руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, который правительство внесло в Госдуму.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» состоит из федеральных проектов, часть которых ранее уже существовала. В частности, проект по онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). Есть и новые, например, федеральный проект по гепатиту С.

Если в прежние годы проекты по онкологии и ССЗ также включали модернизацию медорганизаций, закупку оборудования, то теперь в них предусмотрены только закупки лекарств. Суммы по этим проектам не меняются. На противоопухолевые лекарства будет потрачено 140 млрд руб., на проект по ССЗ (обеспечение препаратами не льготных категорий граждан) — 11,5 млрд руб.

В числе новых федеральных проектов — проект по гепатиту С. Регионам из федерального бюджета будет выделено 4,5 млрд руб. на закупку противовирусных препаратов прямого действия.

Больше всего предусмотрено денег на закупку лекарства в комплексе процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» — 212 млрд руб. Сюда входят федеральные программы, а также льготное лекарственное обеспечение.

В следующем году на программу высокозатратных нозологий (ВЗН), лекобеспечение людей с ВИЧ, закупки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП) планируется потратить 136,7 млрд руб. По сравнению с 2024 годом это больше на 10%. Детализации по программам в проекте бюджета нет.

Еще одна крупная статья расходов — обеспечение терапией больных детей за счет средств фонда «Круг добра». В 2025 году общее финансирование закупок лекарств и медизделий составит 202,7 млрд руб., по сравнению с 2024 годом это больше на 15%.

Часть этих средств расходуется на закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России. По этой статье запланировано 90,6 млрд руб., что на 64% больше по сравнению с текущим годом.

Другая часть средств пойдет на закупку зарегистрированных лекарств — всего 112,1 млрд руб. По сравнению с 2024 годом сумма уменьшилась на 7%.

Статья расходов Расходы на 2024 год, млрд руб. Расходы на 2025 год, млрд руб. Динамика 2025/2024, % Расходы на 2026 год, млрд руб. Расходы на 2027 год, млрд руб.
Грант «Кругу добра» на незарегистрированные препараты 55,1 90,6 64 110,5 122,1
Средства для закупки зарегистрированных препаратов для «Круга добра» 120,8 112,1 -7 121,3 131,3
Федеральные программы (ВЗН, ВИЧ, НКПП) 124,7 136,7 10 139,4 140,7
Федеральная льгота по ФЗ №178 57,9 61,9 7 64,4 66,9
Трансферты регионам на льготное лекобеспечение 13,95 13,95 0 13,95 13,95
Федеральный проект по ССЗ 11,52 11,6 1 11,3 11,3
Федеральный проект по онкологии 140 140 0 140 140
Федеральный проект по гепатиту С 0 4,5 4,5 4,5
Источник: Проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 года и плановый период 2026-2027 годов»

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская

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2 октября, 2024 | Просмотров: 113