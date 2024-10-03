В Санкт-Петербурге появится центр по разработке препаратов и генетических технологий

Также правительство рекомендует профильным государственным корпорациям и госкомпаниям принять участие в создании и развитии инфраструктуры ИНТЦ. Под функционирование центра будет передан земельный участок площадью 100 тысяч кв. м в поселке Шушары Санкт-Петербурга.

Помимо этого, инициатору создания ИНТЦ – Санкт-Петербургскому государственному морскому техническому университету – поручено разработать и представить в Минэкономразвития предложения по увеличению количества направлений работы центра.

На территории ИНТЦ «Невская дельта» может осуществляться как научно-техническая деятельность, так и образовательная и медицинская. Инновационный проект или проект прикладного исследования должен обладать потенциалом коммерциализации и конкурентными преимуществами перед отечественными и зарубежными аналогами.

В августе 2024 года президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию, а также встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными. Так, Правительству РФ совместно с Российским фондом технологического развития необходимо подготовить и представить предложения о мерах поддержки отечественных производителей, внедряющих результаты научных исследований и разработок в промышленное производство. Срок реализации – 1 ноября 2024 года.